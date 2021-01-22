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СК начал проверку после отравления 14 второклассников в Электростали
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СК начал проверку после отравления 14 второклассников в Электростали

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Следователи в Московской области проверяют обстоятельства отравления 14 учеников второго класса одной из школ Электростали. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, во вторник, 19 января, 14 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками отравления и температурой. Как отмечает сайт Роспотребнадзора, речь идет об учащихся МОУ СОШ №5. В ведомстве также начали расследование по факту произошедшего.

«По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации. По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Специалисты взяли анализы у учащихся и нескольких сотрудников школы, пишет «Москва 24». Образцы продуктов, которыми питались дети, направили на экспертизу. В настоящее время все дети находятся на амбулаторном лечении, госпитализированных нет. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как сообщила телеканалу «360» глава городского округа Инна Волкова, 21 января у пяти учеников уже не было никаких симптомов, у остальных — явные признаки улучшения. Глава городского округа подчеркнула, что об отравлении в столовой пока речи не идет, так как половина детей там не питалась. Отмечается, что новых случаев с жалобами на плохое самочувствие среди школьников не было.

В СК отметили, что следователи опрашивают должностных лиц. Истребована необходимая документация. Проверку ранее начала и региональная прокуратура.

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