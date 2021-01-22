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Врач перечислил простые способы продлить жизнь

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Британский врач-терапевт Тим Лебенс перечислил главные пищевые привычки, которые позволят увеличить продолжительность жизни, пишет Express.

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По словам специалиста, следует отказаться от употребления сахара, который он назвал «тихим убийцей».

Необходимо добавить в рацион растительную пищу, в частности чечевицу, горох, орехи и нут, которые содержат необходимые организму питательные вещества, белки и углеводы.

Лебенс подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы человек не переедал. Для этого следует медленно есть и использовать тарелки меньшего размера. По словам врача, чтобы сообщить мозгу о сытости, кишечнику требуется около 20 минут.

Также специалист посоветовал употреблять не менее 2 л жидкости ежедневно, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.

Ранее генетик перечислил простые привычки, которые снижают риск смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, он посоветовал употреблять зелень во время каждого приема пищи.

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