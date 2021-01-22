Беременная женщина умерла от COVID-19 в Тверской области

В Тверской области 32-летняя беременная женщина умерла от COVID-19. Об этом 21 января сообщает TVTver.

Трагедия произошла в ночь на четверг в городе Торжок. Пациентка скончалась в областной клинической больнице. Семимесячную девочку врачам удалось спасти. Без матери остались четверо детей.

Ранее, 20 января, руководитель группы по созданию вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов заявил, что беременные женщины могут делать прививку «Спутник V» от COVID-19 без ограничений, однако в мире пока не проводились необходимые исследования.

Также в ходе пресс-конференции Логунов сообщил, что клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года.