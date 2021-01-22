Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Тело третьего горняка обнаружено после обрушения на шахте в Кузбассе
Спорт
Times узнала о желании властей Японии отменить Олимпиаду в 2021 году
Армия
Новейший разведывательный комплекс «Пенициллин» впервые поступил в ВС РФ
Мир
Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в ООН
Мир
Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска
Общество
В Подмосковье возобновят занятия «Активного долголетия»
Экономика
Американский институт резко улучшил прогноз ВВП РФ
Общество
СК начал проверку после отравления 14 второклассников в Электростали
Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена на октябрь
Сюжет:

Беременная женщина умерла от COVID-19 в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области 32-летняя беременная женщина умерла от COVID-19. Об этом 21 января сообщает TVTver.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

Трагедия произошла в ночь на четверг в городе Торжок. Пациентка скончалась в областной клинической больнице. Семимесячную девочку врачам удалось спасти. Без матери остались четверо детей.

Ранее, 20 января, руководитель группы по созданию вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов заявил, что беременные женщины могут делать прививку «Спутник V» от COVID-19 без ограничений, однако в мире пока не проводились необходимые исследования.

Также в ходе пресс-конференции Логунов сообщил, что клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021