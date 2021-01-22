Врач назвал способ снизить риски заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik в пятницу, 22 января, рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, поскольку наибольший вред инфекция наносит легким, на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем дышит человек.

«Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — рассказал Болибок.

Для того, чтобы снизить риск заражения, необходимо дышать чистым воздухом на протяжении всего дня, включая период сна. Особенно важно очищать от пыли спальню.

«Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — объяснил Болибок.

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