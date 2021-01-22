Мутация вируса из ЮАР может снизить эффективность вакцин. К такому выводу пришли южноафриканские исследователи, сообщает телеканал «Известия».

Инфекции удается «ускользнуть» от антител, вводимых при лечении. По мнению ученых, похожим образом штамм может справиться и с вакциной. Эпидемиологи напоминают, что мутация из ЮАР заразнее SARS-CoV-2 на 50%. Новый вид коронавируса обнаружили уже в 20 странах.

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