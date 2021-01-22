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Вертолет совершил аварийную посадку на Чукотке

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В Билибинском районе Чукотки вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщили в правительстве Чукотского автономного округа в пятницу, 22 января.

Как сообщили в филиале «Аэронавигации Северо-Востока», вертолет, принадлежащий национальной службе санитарной авиации, направлялся из аэропорта села Кепервеем в аэропорт Певек. На борту находились три члена экипажа, пишет ТАСС.

По предварительной версии, причиной инцидента стало падение давления в двигателе воздушного судна. Пострадавших нет.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8, сообщает «РИА Новости».

17 января стало известно, что самолет, следовавший из Магаса в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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