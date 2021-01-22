Два злоумышленника поймали кречетов в Магаданской области на 8 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчин, которые незаконно добыли краснокнижных кречетов в Магаданской области, сообщается на сайте СУ СК по региону в четверг, 21 января.

По версии следствия, двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения специально приехали в регион из Алтайского края и Тюменской области для вылова птиц. В период с 16 октября по 10 ноября прошлого года они незаконно добыли семь кречетов в районе села Тахтоямск.

Позже они перевезли птиц на частном вертолете в пригород Магадана, откуда планировали доставить их к месту временного хранения на автомобиле. Однако по дороге были задержаны.

«По предварительной оценке, в результате преступных действий размер вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, составил почти 8 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных»). Изъятые птицы были возвращены в естественную среду обитания.

Кречеты относятся к семейству соколиных, которые занесены в Красную книгу России как особо ценный вид птиц.

В декабре в Москве изъяли из незаконного оборота более 10 т рыбной продукции. Склад был обнаружен в Восточном административном округе столицы, там хранилась замороженная рыба семейства осетровых, добытая, предположительно, браконьерским способом.