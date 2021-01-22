В Подмосковье возобновят занятия «Активного долголетия»

Занятия в рамках проекта «Активное долголетие» возобновятся с пятницы, 22 января, в тех округах Московской области, где позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщается на сайте регионального правительства 21 января.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи со снижением количества выявляемых случаев коронавируса.

«Мы откроем клубы «Активного долголетия». Это происходит всё на улице, на природе. Наши старшие очень просили вернуть им возможность общаться, и поэтому такую возможность мы в самое ближайшее время предоставим», — сказал он.

Ранее в четверг Андрей Воробьев рассказал, что на сегодняшний день на территории Московской области от COVID-19 привились примерно 40 тыс. человек. Жители, которые сделали прививку, получат QR-коды.

Запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках, а также в МФЦ.