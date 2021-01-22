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Новейший разведывательный комплекс «Пенициллин» впервые поступил в ВС РФ

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В Вооруженные силы РФ поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом 22 января сообщил генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«Пенициллин» идёт в разведку: артиллерию наведут на цель электронные комплексы
Новая российская техника способна определять точные координаты противника на расстоянии в десятки километров

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — цитирует его «РИА Новости».

С помощью комплекса «Пенициллин» можно осуществлять поиск огневых позиций орудий, минометов, РСЗО и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии. Вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ.

Испытания комплекса завершились в декабре 2018 года. По мнению авторов американского издания The National Interest, «Пенициллин» может стать новой серьезной угрозой для тяжелой артиллерии США. Отмечалось, что комплекс засекает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля.

При этом детекторы системы настолько точны, что могут засечь даже хлопок дверью. Кроме того, 1Б75 оснащен 12 камерами, половина из которых тепловизионные. Это позволяет сортировать полученные данные с огромной скоростью. Комплекс может обнаружить цель в радиусе 25 км за пять секунд и заранее определить место падения снарядов противника.

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