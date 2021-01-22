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Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Приморском крае

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В Уссурийске полицейские эвакуировали жильцов дома, где начался пожар, и своими силами локализовали возгорание до приезда пожарных, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю в пятницу, 22 января.

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Инспекторы ДПС Максим Бородин и Сергей Федорин во время патрулирования заметили густой черный дым, который шел из подъезда двухэтажного жилого дома. Они вызвали пожарных, вошли подъезд и обнаружили под лестницей первого этажа очаг возгорания.

Правоохранители стали звонить и стучать в квартиры, чтобы вывести всех жильцов, а после этого стали тушить огонь с помощью снега. Подручными средствами им удалось локализовать возгорание до приезда пожарной службы.

«Благодаря своевременным, грамотным и профессиональным действиям инспекторов ДПС трагических последствий удалось избежать: никто из жильцов дома не пострадал», — сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции будут награждены.

21 января сообщалось, что в Уватском районе Тюменской области инспекторы ГИБДД спасли десятки водителей и пассажиров, которые в мороз попали в беду на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск.

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