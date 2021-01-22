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Около 60% россиян обращаются к врачам с уже запущенными заболеваниями

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Более половины россиян обращаются ко врачу с уже запущенными заболеваниями. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» совместно с «Инвитро».

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«Каждый третий россиянин страдает хроническими заболеваниями, а каждый седьмой время от времени чувствует себя не очень хорошо. Тем не менее лишь половина наших сограждан проходят бесплатные диспансеризацию и профилактический осмотр, а более 60% обращаются к врачу, когда болезнь уже дает о себе знать», — говорится в результатах исследования.

39,2% опрошенных обращаются ко врачу, только если что-то очень сильно заболит, а 29% — при первых признаках заболевания. Исключительно в крайних случаях к врачу обращаются 23% респондентов; 18,5% периодически обращаются ко врачу для профилактики.

Около 13% опрошенных вынуждены постоянно принимать лекарства и регулярно проходить медицинские обследования из-за состояния здоровья, при этом 9,7% страдают хроническими заболеваниями, которые лечатся только в период обострения.

Большинство опрошенных (51%) не заметили никаких изменений состояния своего здоровья в 2020 году. У 24% респондентов по сравнению с 2019 годом состояние здоровья улучшилось, и еще столько же пожаловались на ухудшение состояния.

Ранее в декабре 2020 года сообщалось, что половина россиян оценивает свое здоровье как удовлетворительное.

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