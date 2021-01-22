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Список пунктов для поездки на социальном такси расширили в Приморье

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Проект изменений в закон Приморского края «О пилотном проекте по организации предоставления транспортной услуги отдельным категориям граждан» увеличивает перечень объектов, куда могут поехать инвалиды I группы и дети-инвалиды при использовании транспортной услуги.

В список пунктов назначения для поездки на социальном такси добавлены почтовые отделения, аптеки, банки, нотариальные конторы и адвокатские образования, суды, организации культуры и искусства, спорткомплексы, общественные организации инвалидов, библиотека для слепых, отделы опеки и попечительства. Об этом информирует Vostokmedia. Объем расходов на предоставление транспортной услуги для одного человека не превышает 10 тыс. рублей в год.

Ранее в Омске запустили социальный проект, в рамках которого ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на такси. На новую льготу имеют право шесть категорий граждан. Для каждого из них власти оплатят такси на сумму 1 тыс. рублей. Заказывать автомобиль и сопровождать ветеранов могут родственники и сотрудники соцслужб.

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