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Маск заплатит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов выплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания углекислого газа.

«Предоставлю приз в размере $100 млн за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал он в Twitter в четверг, 22 января.

Маск отметил, что подробнее о данном предложении расскажет на следующей неделе.

7 января Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg с $188,5 млрд, обогнав на $1,5 млрд основателя Amazon Джеффа Безоса, который лидировал в рейтинге с 2017 года.

9 января издание сообщило, что состояние Илона Маска впервые превысило отметку в $200 млрд. Такая динамика была связана с ростом стоимости акций автопроизводителя Tesla.

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