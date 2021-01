Маск заплатит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов выплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания углекислого газа.

«Предоставлю приз в размере $100 млн за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал он в Twitter в четверг, 22 января.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology