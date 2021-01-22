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Автобусы с пассажирами столкнулись в Якутске

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В Якутске днем 21 января на 12-м км Сергеляхского шоссе столкнулись два пассажирских автобуса. Водитель автобуса ПАЗ-320414-14 следовал в сторону Вилюйского тракта. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ПАЗ-32054. После столкновения один из автобусов наехал на металлический гараж.

Водитель ПАЗ-320414-14 пояснил, что, когда он выехал с конечной остановки в микрорайоне Борисовка, впереди него резко остановилась автомашина. Из-за этого он выехал на полосу встречного движения, где заметил ехавший навстречу ему автобус. Однако разминуться не удалось, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГАИ Якутска. Один из трех пострадавших был госпитализирован.

Как стало известно 18 января, Следственный комитет (СК) начал проверку по ДТП с двумя маршрутными автобусами в Костроме, в котором получили травмы пять человек. В стоящий автобус ПАЗ 81-го маршрута врезался другой ПАЗ — 38-й маршрут. За рулем автобуса находился мужчина 1978 года рождения. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

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