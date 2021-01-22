Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник V»

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 21 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

Также о регистрации российской вакцины сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — говорится в пресс-релизе фонда.

Кроме того, власти Венгрии зарегистрировали вакцину производства Astrazeneca.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.