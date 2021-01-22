Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США
Мир
Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США
Общество
В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков
Мир
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Мир
Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19
Мир
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме
Мир
Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона
Общество
Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
Мир
Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине
Сюжет:

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 21 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты

Также о регистрации российской вакцины сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — говорится в пресс-релизе фонда.

Кроме того, власти Венгрии зарегистрировали вакцину производства Astrazeneca.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021