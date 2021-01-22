Сенату предложили отложить рассмотрение импичмента Трампа

Лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) внес предложение отложить начало рассмотрения процедуры импичмента экс-главы государства Дональда Трампа.

Согласно предложению Макконнела, статьи обвинения по импичменту должны быть переданы сенаторам 28 января. А сам процесс импичмента Трампа в верхней палате может начаться после 13 февраля.

Как сообщили изданию The Washington Post источники в Республиканской партии, таким образом Макконнелл хочет дать юристам бывшего президента больше времени для подготовки к началу процесса.

Ранее спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси рассказала, что палата представителей конгресса США обсудит в следующие несколько дней, когда передать сенату обвинительное заключение по импичменту Трампа.

По ее словам, верхняя палата предоставила ей информацию о том, что готова к началу процесса по импичменту Трампа.

В свою очередь личный адвокат бывшего главы государства Руди Джулиани заявил, что защита намерена доказать, что утверждения Трампа о мошенничестве на прошедших выборах не являются подстрекательством к насилию.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.