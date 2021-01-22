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Путин предложил подумать о мерах по выравниванию цен на жилье

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг, 21 января, указал правительству на необходимость обсудить меры для выравнивания цен на рынке недвижимости.

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По словам российского лидера, в отдельных регионах существует дисбаланс на рынке жилья: цены на недвижимость растут, однако доступных вариантов квартир не хватает.

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — сказал Путин, добавив, что рассчитывает услышать предложения по конкретным мерам и действиям на этот счет.

При этом Путин напомнил о существующей задаче выйти на темпы строительства жилья в 120 млн кв. м в год к концу десятилетия. При этом не менее 5 млн российских семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия.

Также глава государства обратил внимание на то, что с прошлого года действует программа льготной ипотеки в 6,5%, по которой более 350 тыс. семей уже купили квартиры в новостройках. По словам президента, программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль.

В декабре Владимир Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Он подчеркнул, что программа льготной ипотеки работает, однако если цены на квартиры будут расти, то значительная часть усилий властей сведется к нулю.

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