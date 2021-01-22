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Глава совета Бургундии отправила Байдену вино и попросила отменить пошлины

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Глава совета французского региона Бургундия — Франш-Конте Мари-Гит Дюфэ отправила в подарок президенту США Джо Байдену две бутылки вина с просьбой отменить пошлины, введенные его предшественником Дональдом Трампом. Об этом она рассказала 21 января на своей странице в Twitter.

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«В письме к Байдену я прошу отменить пошлины Трампа, которые наказывают виноделов региона. В знак франко-американской дружбы я отправляю бутылку Côte de Beaune и одну бутылку Chardonnay из наших винодельческих школ», — написала она.

К сообщению она прикрепила фотографии бутылок, предназначенных для Байдена.

В Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила. Кроме того, на сайте Белого дома появилась публикация о том, что приоритетами Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.

Ранее, 30 декабря, члены торгового представительства США объявили о повышении пошлин на некоторые виды продукции из Европейского союза. В частности, на определенные виды неигристых вин, а также на коньяки и другие виды бренди из Франции и Германии, а также на детали, используемые при сборке самолетов. До этого Европейский союз (ЕС) ввел новые тарифы на американские промышленные и сельскохозяйственные товары на $4 млрд в рамках дела Boeing.

Осенью 2019 года США повысили пошлины на некоторые европейские товары. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на европейские товары и услуги почти на $7,5 млрд из-за скандала с субсидированием странами ЕС Airbus.

В конце июля 2020 года в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции в отношении США, если американская сторона откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС.

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