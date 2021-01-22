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Суд в США отклонил иск Parler против Amazon из-за отключения от хостинга

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Окружной суд в американском городе Сиэтл отклонил иск популярной у сторонников экс-президента Дональда Трампа социальной сети Parler к компании Amazon, которая прекратила обслуживание сервиса после штурма Капитолия. Об этом 21 января сообщает CNBC.

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О том, что Parler обратился в суд, стало известно 11 января. Сервис обвинил Amazon в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

В итоге окружной судья Барбара Ротстайн согласилась с доводами Amazon, которая объяснила удаление Parler со своего хостинга отсутствием модерации в соцсети.

«Суд отвергает заявления, согласно которым компания должна предоставлять хостинг провокационным высказываниям Parler, исходя из общественного интереса», — говорится в постановлении.

10 января портал BuzzFeed написал, что Amazon отключит сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Документ направлен генеральному директору Parler. В нем говорится, что пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия, который произошел 6 января.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Жертвами столкновений стали пять человек, в том числе два полицейских.

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