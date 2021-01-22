Собянин отменил ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин отменял ряд ограничений в столице, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом градоначальник сообщил на своем сайте в четверг, 21 января.

Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм»: снижаются случаи госпитализаций и выявления инфекции, увеличились темпы вакцинации. Это и позволило смягчить действующие ограничения.

Так, с 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортшколы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты будут разблокированы. Однако дистанционное обучение в вузах сохраняется.

Возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также проведение культурно-досуговых, выставочных, спортивных и других мероприятий. Главное условие — количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и других мест развлечения и присмотра за детьми.

«Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — отмечается в сообщении.

Также увеличивается максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах — с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

С 18 января московские школьники вернулись к очному обучению. При этом 14 января сообщалось, что при выявлении заболевшего COVID-19 школьника в Москве на дистанционное обучение будут переводить весь его класс.