Кравчук заявил об остановке передачи граждан Украины из Донбасса

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи украинских граждан из Донбасса председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку остановлен.

По словам Кравчука, это произошло из-за того, что самолет парламентария не вылетел. Причем причина была не в отсутствии топлива или неисправности воздушного судна, считает первый президент Украины.

«Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень далеко, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска на Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», — заявил он в эфире «Пятого канала» в четверг, 21 января.

Ранее сообщалось, что авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолеты с Виктором Медведчуком.

О решении республик Донбасса стало известно 16 января. В совместном заявлении ДНР и ЛНР сказано, что передача граждан будет произведена исключительно как жест гуманности и милосердия в преддверии Крещения Господня, праздник отмечается 19 января.