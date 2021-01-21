Почти 40 автозимников открыли в Иркутской области

Две ледовые переправы ввели в эксплуатацию в Иркутской области за прошедшие сутки. На сегодняшний день в регионе действует 39 зимников.

Так, на 7-м километре автодороги Жигалово — Казачинское в районе села Тутура принята в эксплуатацию переправа через реку Лену. Протяженность дороги составляет 165 м, доступная нагрузка — до 30-ти тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. На переправе выставлены дорожные знаки и щиты со спасательными средствами.

Через реку Лену в поселке Верхемарково Усть-Кутского района после необходимых испытаний открыта однополосная ледовая дорога грузоподъемностью до пяти тонн, которая соединила населенный пункт с селом Марково.