Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального

Депутаты Европейского парламента приняли в четверг, 21 января, резолюцию из-за ареста блогера Алексея Навального, в которой потребовали блокировать строительство «Северного потока — 2» и ужесточить санкций против России. Об этом сообщается 21 января на сайте ЕП.

«Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию по аресту блогера Алексея Навального в ходе следующего заседания и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму россиянина», — отмечается в резолюции.

Документ поддержал 581 депутат, против проголосовали 50 человек, воздержались — 44.

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации «Северного потока — 2», поскольку это проект частных компаний.

Навального задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН в аэропорту Шереметьево 17 января по его возвращении из Берлина. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в столичном УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск. Только в ноябре Навальный уведомил УФСИН о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.