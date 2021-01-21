Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, которую разработали специалисты Центра им. Гамалеи.

«Сегодня я привился вакциной «Спутник V». Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину», — написал политик в своем Twitter в четверг, 21 января.

Фернандес отметил, что вакцинация помогает укрепить иммунитет, и призвал всех аргентинцев делать прививки от COVID-19.

19 января стало известно, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российским «Спутником V».

За два дня до этого президент Гвинеи Альфа Конде привился этим же препаратом. Он стал первым лидером в Африке, который предпочел именно российскую вакцину. Также прививку себе поставили члены гвинейского правительства.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с угрозой конкуренции. По его словам, некоторые страны прибегают к «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению» российской вакцины в разные государства.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.