В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков

Снегопад, прошедший в четверг днем, принес в столицу 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщил 21 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За день выпало 4 миллиметра, это 10% месячной нормы», — сказал Тишковец в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день Тишковец спрогнозировал, что потепление в Москве продержится до середины следующей недели, а после 27 января в столицу начнут возвращаться морозы.

Кроме того, 21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» рассказал, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и не часто встречающееся событие, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.

Он добавил, что аномальные погодные явления — это естественные последствия глобального потепления, когда летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо, пишет «Газета.ру».