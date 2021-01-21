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Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19

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Страны Европейского союза поддержали инициативу о взаимном признании тестов на коронавирусную инфекцию для облегчения поездок внутри союза, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 21 января.

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Взаимное признание должно касаться как традиционных ПЦР, так и экспресс-тестов.

«Страны-члены в ходе письменной процедуры единогласно согласились с рекомендацией совета, устанавливающей общую основу для использования антигенных экспресс-тестов и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 на всей территории ЕС», — сказано в документе.

Отмечается, что взаимное признание тестов, которые проводятся сертифицированными органами здравоохранения, позволят облегчить трансграничные поездки, а также отслеживать трансграничные контакты зараженных.

15 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что создание сертификата вакцинации является медицинской необходимостью. Также может идти речь о замене сертификатов ПЦР-тестами для свободного перемещения внутри еврозоны, отмечала она.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что появление сертификатов вакцинации от коронавируса станет естественной медицинской мерой.

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