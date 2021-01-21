В ООН рассказали о роли взаимодействия политиков и конфессий

Мирная жизнь общества невозможна без взаимодействия политиков и религиозных деятелей. Об этом заявил высокий представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос, выступая на заседании Межрелигиозного совета России (МСР) в четверг, 21 января.

Он отметил, что сейчас религиозные традиции «возвращаются в мир» и даже такие светские страны, как, например, Франция, не могут игнорировать факт наличия религиозного элемента в жизни общества.

«Сейчас любой политический лидер уже понимает, что не может без религиозных традиций и представителей этих традиций установить мирное существование общества», — приводит ТАСС его слова.

Моратинос отметил, что Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которую планируется провести в России в 2022 году, станет первым мероприятием, на котором вместе соберутся политические лидеры, парламентарии и религиозные лидеры.

Представитель ООН назвал такую инициативу своевременной. Он подчеркнул, что «впечатлен работой», которую провела Россия в плане подготовки этой конференции.

19 января Моратинос побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он обсудил с министром проведение Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Моратинос добавил, что ООН настроена оказывать российской стороне поддержку в организации этой конференции.

Конференцию планируется провести в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина от 20 мая 2020 года, председателем оргкомитета предстоящей конференции назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя — вице-спикер Госдумы Петр Толстой.