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Банки оспорили сумму взносов в службу финомбудсмена

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Кредитные организации попросили Банк России организовать обсуждение, посвящённое пересмотру принципов формирования взносов в Службу финансового уполномоченного. Предложение содержится в письме председателя НСФР Андрея Емелина в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (есть в распоряжении «Известий»).

По данным ЦБ, за январь-сентябрь 2020 года в службу по защите прав потребителей финомбудсмена поступило 149 тыс. обращений, но менее тысячи из них повлекли за собой меры в отношении банков — остальные были отклонены. По действующим правилам, за каждое необоснованное заявление кредитная организация должна заплатить половину базовой ставки взноса — 9,3 тыс. рублей. Таким образом, неоправданные платежи банков в 2021 году могут составить примерно 1,4 млрд рублей, подсчитали в НСФР.

«Кредитные организации обязаны будут нести значительные и при этом совершенно неоправданные расходы исключительно за техническое рассмотрение финансовым уполномоченным в большинстве случаев необоснованных жалоб потребителей», — подчёркивается в письме.

Должность финансового уполномоченного появилась в России в сентябре 2018 года. Его задача — решать имущественные споры между гражданами и финансовыми организациями, не доводя дело до суда. С 1 января 2021-го в его юрисдицкцию поступили жалобы на банки, кредитные кооперативы, ломбарды и НПФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жалоба из-за жалоб: банки оспорили сумму взносов в службу финомбудсмена

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