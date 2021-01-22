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Ученые разработали прибор для оценки заразности штаммов коронавируса

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Ученые из университета Куинс и университета Британской Колумбии (Канада) разработали биосенсор, который поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций SARS-Cov-2. Прибор оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм. К шипу ученые прикрепили один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится (этот же фермент работает у светлячков). По интенсивности света можно оценить, как много шипов связалось с АСЕ2. Анализ занимает полчаса, сообщили ученые.

Прибор можно применять, например, для оценки эффективности лекарств против SARS-Cov-2. Если препарат для блокировки шипа вируса работает, то система не будет выделять свет, поскольку фрагменты люциферазы не соединятся. Кроме того, можно косвенно оценить заразность нового штамма коронавируса, если мутация затронула именно шип.

«Этот простой и быстрый биосенсор значительно ускорит обнаружение вирусных мутантов и процессы открытия лекарств против COVID-19», подытожили авторы изобретения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Засветился: биосенсор распознает мутации коронавируса

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