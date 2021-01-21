Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона

Комитет сената США по делам вооруженных сил 21 января в ходе голосования поддержал утверждение кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост шефа Пентагона. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте комитета.

После этого по вопросу назначения Остина должен будет проголосовать сенат полного состава.

Накануне, 20 января, Ллойд Остин заявил, что Россия и ее нестратегическое ядерное оружие является наибольшим риском в Европе для США.

Остин считает, что Вашингтон должен сдерживать Россию, но при этом избегать эскалации и сохранить возможности для расширения сотрудничества, которое могло бы представлять взаимный интерес.

Главной целью отношений между двумя странами должна быть защита интересов США, которая включает как защиту союзников «от военной агрессии», так и укрепление партнеров в «борьбе с запугиванием», в том числе за счет организации «должных последствий за злонамеренные действия». Остин заверил, что будет консультироваться с союзниками по НАТО при любых изменениях в стратегии США в Европе.

Говоря о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), Остин отметил, что контроль за ядерным вооружением входит в интересы США. По его словам, он успел ознакомиться с российской программой ядерной модернизации, однако на данный момент говорить о каких-либо деталях переговоров он не может. В частности, Остин не может заявить о соответствии конкретных систем вооружений.

Он подчеркнул, что в случае если его утвердят на пост главы Пентагона, то затребуют расширенную информацию по этому вопросу. Остин добавил, что продление договора соответствует интересам Вашингтона.

В случае утверждения своей кандидатуры на посту министра обороны Остин намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе на фоне вызовов со стороны России и Китая.