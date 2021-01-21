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Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
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Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды

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Электронные сертификаты в виде QR-кода выдадут жителям Московской области, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг, 21 января.

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Он рассказал о создании специального ресурса, который заработает со следующей недели. Его принцип работы заключается в том, что если вдруг человек забыл, когда нужно ставить вторую прививку, ему придет СМС.

«Если не забыл — хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И еще один важный момент — электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код», — сказал губернатор.

Воробьев рассказал, что при считывании QR-кода пользователю будет доступен электронный сертификат, подтверждающий, что человек сделал прививку.

«По поводу скидок — не обещаю, но то, что он может пригодиться, чтобы не попасть под разные ограничения — это факт. Может быть, это будет в будущем интегрировано и в европейскую систему, если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно: тебе не надо брать с собой кипу бумаг какую-то, доказательств, есть QR-код, все цивилизованно, современно, удобно и всегда с собой», — отметил чиновник.

По его словам, вакцинация от COVID-19 в регионе ведется активно, планируется привить более 50% жителей. Прививку могут сделать жители не только Подмосковья, но и других субъектов. Полис ОМС при себе иметь не обязательно. Запись открыта онлайн, по телефону и очно.

Ежедневно в Подмосковье прививают по 4–5 тыс. человек, привито уже 40 тыс. человек.

«Мы выставились в «Меге», в больших торговых центрах», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил важность того, что на вакцинацию идет старшее поколение.

В середине января телеканал «360» сообщал, в центральной городской больнице в подмосковном Домодедово начали прививать от COVID-19 пациентов с хроническими заболеваниями. Также впервые в регионе привили пациента с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.

По словам главы минздрава Московской области Светланы Стригунковой, в регионе на предприятиях с 21 января должна начаться выездная вакцинация от этого вируса.

12 января власти Подмосковья отменили домашний режим для жителей старше 65 лет. Рекомендации по его соблюдению остались. Проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линииа: 8 (800) 2000-112.

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