Кадыров рассказал о состоянии получивших ранения в ходе спецоперации полицейских

Жизни пяти сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе спецоперации по ликвидации бандгруппы, ничто не угрожает. Об этом 21 января сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Двое помещены в реанимационное отделение, так как находились в тяжелом состоянии при поступлении. Сейчас их жизням ничто не угрожает», — написал он на своей странице «ВКонтакте» после посещения грозненской больницы.

Еще трое полицейских проходят лечение в обычных палатах нейрохирургического и травматологического отделений. Кадыров отметил, что при общении с ними заметил, что «каждый с большим нетерпением желает поскорее вернуться в строй».

Всех участников операции представят к государственным наградам, информировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Днем ранее Кадыров сообщил об уничтожении в Чечне банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году — тогда погибли 37 человек.

Спецоперация проходила на окраине селения Катар-Юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей.

Бютукаев стал широко известен среди чеченских боевиков в 2010 году. Его группировка участвовала во втором чеченском конфликте и по окончании войны стала активно пропагандировать идеи религиозного экстремизма.