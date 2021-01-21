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Исследования расширения озера Байкал проведут в Иркутской области

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Озеро Байкал расширяется за счет перемещения литосферных плит в центральной части со скоростью 3,4 мм в год. Это фиксируется высокоточными наблюдениями точек GPS на берегах водоема. При землетрясениях скорость расширения может увеличиваться, но отследить, насколько ускорился процесс, можно будет только весной.

Сотрудники института проведут измерения согласно показателям GPS и выяснят, повлияла ли сейсмоактивность на ускорение расширения озера. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил директор Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб. Несколько землетрясений ощутили жители Иркутска утром 12 января. Эпицентр находился на территории Монголии. Позднее были зафиксированы десятки толчков и афтершоков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В частности, не разрешена заготовка древесины. Также запрещается разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд. В список также попал запрет на сброс в водные объекты отходов.

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