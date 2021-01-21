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Глава РФПИ анонсировал регистрацию «Спутника V» в Мексике
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Глава РФПИ анонсировал регистрацию «Спутника V» в Мексике

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Ожидается, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V». Об этом 21 января заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«В ближайшее время мы ожидаем возможную регистрацию и в Мексике», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее 21 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Она также сообщила, что 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Спутник V».

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года. Летом глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард рассказал, что обсудил возможность получения российской вакцины «Спутник V» и ход клинических испытаний препарата с послом РФ Виктором Коронелли.

Целый ряд стран уже зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Венгрия, ОАЭ, Палестина, Парагвай, Сербия, Туркмения.

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