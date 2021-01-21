Украинец пожаловался на разницу в пенсиях на Украине и в Крыму
Житель Харьковской области пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсий в Крыму и на Украине. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Наш».
«Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался в эфире мужчина по имени Михаил.
По его мнению, Украине следует выйти из «фарватера США» и «слушать, что говорит Восток».
Он также отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах.
«Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и «социалка» в разы лучше, чем у нас», — возмутился мужчина.
В мае 2019-го в повестку дня Верховной рады включили законопроект № 2683 об обязательном накопительном пенсионном обеспечении. Суть закона в том, что работники часть зарплаты будут аккумулировать на специальных защищенных накопительных счетах. Они же выберут способ инвестирования этих средств. Часть отчислений осуществит работодатель.
Инициативу также подкрепляет законопроект № 2763 о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающий нулевое налогообложение пенсионных взносов.
Также в Верховной раде зарегистрирован проект № 3058, прописывающий изменения в работе негосударственных пенсионных фондов, пишет «Страна.UA».
Однако, считают украинские эксперты, процесс должен начинаться только после объективного определения факта роста экономики в Украине, что даст возможность эффективного размещения и использования средств накопительной пенсионной системы.
Осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что через 15 лет платить пенсии будет нечем. По его словам, из демографического тупика у Украины есть только два выхода: сейчас вводить обязательный накопительный уровень или потом вдвое увеличивать налоги.