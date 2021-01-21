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Украинец пожаловался на разницу в пенсиях на Украине и в Крыму

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Житель Харьковской области пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсий в Крыму и на Украине. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Наш».

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«Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался в эфире мужчина по имени Михаил.

По его мнению, Украине следует выйти из «фарватера США» и «слушать, что говорит Восток».

Он также отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах.

«Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и «социалка» в разы лучше, чем у нас», — возмутился мужчина.

В мае 2019-го в повестку дня Верховной рады включили законопроект № 2683 об обязательном накопительном пенсионном обеспечении. Суть закона в том, что работники часть зарплаты будут аккумулировать на специальных защищенных накопительных счетах. Они же выберут способ инвестирования этих средств. Часть отчислений осуществит работодатель.

Инициативу также подкрепляет законопроект № 2763 о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающий нулевое налогообложение пенсионных взносов.

Также в Верховной раде зарегистрирован проект № 3058, прописывающий изменения в работе негосударственных пенсионных фондов, пишет «Страна.UA».

Однако, считают украинские эксперты, процесс должен начинаться только после объективного определения факта роста экономики в Украине, что даст возможность эффективного размещения и использования средств накопительной пенсионной системы.

Осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что через 15 лет платить пенсии будет нечем. По его словам, из демографического тупика у Украины есть только два выхода: сейчас вводить обязательный накопительный уровень или потом вдвое увеличивать налоги.

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