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Реорганизацию министерства финансов завершили на Камчатке

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Завершена реорганизация министерства финансов Камчатского края путем присоединения к нему государственной инспекции по контролю в сфере закупок. Министром стал Сергей Течко.

В составе министерства появилось новое структурное подразделение — контрольное управление, в состав которого вошли отдел по контролю и регулированию контрактной системы и отдел финансового контроля, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Теперь министерство финансов Камчатского края является уполномоченным органом не только в сфере внутреннего государственного финансового контроля, но и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Такая оптимизация структуры власти, на мой взгляд, позволит повысить эффективность контрольной деятельности в регионе», — пояснил министр финансов Камчатского края Сергей Течко.

Напомним, Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны. Пилотный проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством региона. Ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры. Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством РФ.

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