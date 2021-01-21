В Общественной палате попросили Собянина разблокировать проездные пожилым

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам 21 января обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разблокировать всем пожилым жителям столицы их социальные карты для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте.

В общественной палате мотивировали свой запрос тем, что блокировка карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста. По мнению членов ОП, снятие ограничений на проезд станет шагом, демонстрирующим уважение к ответственности и сознательности жителей столицы.

В свою очередь, во Всероссийском союзе пациентов считают, что проблема с блокировкой карт действительно существует и властям Москвы стоит в настоящее время поискать другие способы защитить пожилое население.

Врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова подчеркнула, что в столице постепенно формируется иммунная прослойка населения в связи с достаточным количеством переболевших граждан. На этом фоне, по ее мнению, возможны послабления в ограничительных мерах.

В то же время заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган отметил, что с ослаблением локдауна повышается риск распространения вируса и роста заболеваемости.

Карты москвичей старше 65 лет заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря было объявлено, что они автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Подробнее читайте в «Известиях» 22 января.