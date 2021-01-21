Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Грызлов отметил нежелание Киева уйти от идеи военного подавления Донбасса
Экономика
В ГД внесли законопроект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования
Мир
Пелоси заявила о готовности начать процесс по импичменту Трампа
Мир
Отстраненный глава КС Украины призвал Зеленского разблокировать работу суда
Мир
На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Спорт
«Спартак» подтвердил трансфер Кокорина в «Фиорентину»
Мир
Судно «Фортуна» для достройки СП-2 покинуло порт в Германии
Мир
КС Молдавии признал неконституционным особый статус русского языка

Баку отправил Москве ходатайство о правовой помощи по делу сбитого Ми-24

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджан отправил РФ ходатайство по оказанию правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, по его результатам будет обеспечено принятие законного решения по соответствующему уголовному делу. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры.

Спасти «Крокодила»: Ми-24 начинают жизнь ночных хищников
Самые узнаваемые вертолеты армейской авиации России пройдут тотальную модернизацию

«По указанному уголовному делу ведутся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. В связи с данным уголовным делом российской стороне было отправлено ходатайство по оказанию правовой помощи. После результатов ходатайства будет обеспечено принятие законного решения по указанному уголовному делу», — приводит слова представителей генпрокуратуры Азербайджана «РИА Новости».

9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли командир воздушного судна и бортовой техник. Штурман успел спастись, но получил серьезные травмы. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения, а также выразила готовность выплатить компенсации семьям погибших. По данным Баку, вертолет летел вне зоны видимости радаров в темное время суток.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

В России возбудили уголовное дело из-за сбитого над Арменией вертолета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021