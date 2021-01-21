Баку отправил Москве ходатайство о правовой помощи по делу сбитого Ми-24

Азербайджан отправил РФ ходатайство по оказанию правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, по его результатам будет обеспечено принятие законного решения по соответствующему уголовному делу. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры.

«По указанному уголовному делу ведутся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. В связи с данным уголовным делом российской стороне было отправлено ходатайство по оказанию правовой помощи. После результатов ходатайства будет обеспечено принятие законного решения по указанному уголовному делу», — приводит слова представителей генпрокуратуры Азербайджана «РИА Новости».

9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли командир воздушного судна и бортовой техник. Штурман успел спастись, но получил серьезные травмы. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения, а также выразила готовность выплатить компенсации семьям погибших. По данным Баку, вертолет летел вне зоны видимости радаров в темное время суток.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

В России возбудили уголовное дело из-за сбитого над Арменией вертолета.