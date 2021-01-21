С МКС сделаны видео редких природных явлений

Камеры на МКС засняли редкие природные явления. Яркие вспышки получили названия «эльфы» и «синие струи». ELVES — расходящиеся световые круги до 300 км в диаметре. Электрические разряды «синих струй» неоновыми столбами поднимаются на высоты до 50 км, передает телеканал «Известия». Разряды «синих струй» могут подниматься до высоты 50 км. Вспышки фиксируют в верхних слоях атмосферы во время сильных гроз. Продолжительность эффектных явлений — менее 100 милисекунд.

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