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Особняк купца начала XX века отреставрируют в Ростовской области

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В городе Константиновск Ростовской области планируют частично отреставрировать особняк купца Сивякова, который был построен в 1906 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документам, речь идет о здании, расположенном на улице Ленина. Сейчас в нем находится детская школа искусств, которая и выступает заказчиком реставрационных работ, уточняет RostovGazeta.

Максимальная стоимость контракта составит 22,17 млн рублей. Подрядчик должен будет завершить работы до 20 ноября 2021 года. При этом в течение 45 дней после подписания контракта ему необходимо получить разрешение на восстановление.

Особняк купца Сивякова признан объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Ижевске за счет федеральной адресной инвестиционной программы решили выполнить реконструкцию Генеральского дома в Ижевске. В течение этого года специалисты разработают пакет документов. Предполагается, что на восстановление исторического здания потребуется около 150 млн рублей, еще столько же — на музейное оборудование.

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