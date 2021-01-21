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Пелоси заявила о готовности начать процесс по импичменту Трампа

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Палата представителей конгресса США обсудит в следующие несколько дней, когда передать сенату обвинительное заключение по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг, 21 января, спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси.

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По ее словам, верхняя палата предоставила ей информацию о том, что готова к началу процесса по импичменту Трампа. Пелоси на брифинге подчеркнула, что обсудит с группой конгрессменов-демократов «в ближайшие дни, когда сенат будет готов получить статью».

«Я не назову вам дату, когда это произойдет. Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Они (сенат. — Ред.) уже проинформировали нас, что они готовы к получению импичмента, остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы», — сказала Пелоси журналистам на регулярном брифинге в конгрессе.

15 января сообщалось, что Пелоси может направить материалы по делу импичмента Трампу в сенат на следующей неделе. При этом накануне стало известно, что рассмотрение вопроса об импичменте может произойти сразу после инаугурации Джо Байдена.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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