Мусорные площадки проверяют в Магадане после жалоб жителей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проверить состояние контейнерных площадок в столице региона на соответствие требованиям. «Об этих проблемах я получаю жалобы ежедневно из соцсетей», — отметил Носов.

Как сообщает ИА MagadanMedia, об итогах рейдов доложила губернатору Оксана Горбатова, и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Колымы: «15 фактов нарушения было выявлено, из которых пять случаев несанкционированного складирования ТКО крупногабаритного за пределами площадок. По 10 случаям решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении регионального оператора. Материалы были отправлены в прокуратуру».

Напомним, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс планируют построить в Магадане до 2024 года. Стоимость контракта оценивается в 2,7 млрд рублей. Комплекс возведут возле села Клепка.