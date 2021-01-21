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Крупный кормоцентр запустили в работу в Удмуртии

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В Вавожском районе Удмуртской Республики запустили крупный высокотехнологичный кормоцентр для животноводства. Об этом сообщает минсельхоз региона.

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По данным ведомства, кормоцентр построен по израильским технологиям. За одну смену он способен произвести до 500 т сбалансированных кормов для животных, пишет Udm-info.ru.

Корма готовятся в автоматическим режиме. Системой управляет оператор, который задает нужную рецептуру и получает оптимальные корма для разных групп животных.

Центр стал частью крупного молочного комплекса на 1712 голов. Ожидается, что он будет снабжать не только свое предприятия, но и другие.

Пока что кормоцех производит 126 т монокорма в день и обеспечивает кормами 40% поголовья хозяйства. В полную силу центр заработает в конце января.

Стоимость реализации проекта составила 100 млн рублей.

В конце декабря сообщалось, что в России фермерские хозяйства получили право бессрочного продления своего юридического статуса. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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