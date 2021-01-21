Крупный кормоцентр запустили в работу в Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртской Республики запустили крупный высокотехнологичный кормоцентр для животноводства. Об этом сообщает минсельхоз региона.

По данным ведомства, кормоцентр построен по израильским технологиям. За одну смену он способен произвести до 500 т сбалансированных кормов для животных, пишет Udm-info.ru.

Корма готовятся в автоматическим режиме. Системой управляет оператор, который задает нужную рецептуру и получает оптимальные корма для разных групп животных.

Центр стал частью крупного молочного комплекса на 1712 голов. Ожидается, что он будет снабжать не только свое предприятия, но и другие.

Пока что кормоцех производит 126 т монокорма в день и обеспечивает кормами 40% поголовья хозяйства. В полную силу центр заработает в конце января.

Стоимость реализации проекта составила 100 млн рублей.

В конце декабря сообщалось, что в России фермерские хозяйства получили право бессрочного продления своего юридического статуса. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.