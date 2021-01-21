Журнал Time поместил на обложку «оставленный Трампом» беспорядок в Белом доме

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера картину погрома в Овальном кабинете Белого дома, который якобы оставил после себя бывший президент США Дональд Трамп. Иллюстрация опубликована в Instagram издания в четверг, 21 января.

На ней президент Соединенных Штатов Джо Байден стоит спиной к «устроенному Трампом погрому» и смотрит в окно. На полу лежит красная кепка с надписью Make America great again («Сделаем Америку снова великой») — лозунг, использующийся Трампом в предвыборной кампании – 2016.

Таким образом журнал намекнул на то, что новому президенту придется разбираться с разрухой в стране, которую оставил после себя республиканец.

Байден вступил в должность президента США 20 января. На церемонии инаугурации он заявил, что с его избранием на этот пост демократия победила. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением. На церемонию пригласили около тысячи человек. Экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не присутствовал на церемонии инаугурации преемника. Он и его супруга Мелания также не встречали Байдена и его жену Джил в Белом доме.

Конгресс утвердил его избрание президентом 7 января.

За день до этого сторонники Трампа, недовольные итогами голосования, устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.