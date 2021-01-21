Троллейбусный парк обновят в Черкесске в 2022 году

В Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) в 2022 году планируется обновить троллейбусный парк. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Обновление городского транспорта обсуждалось в ходе рабочей встречи мэра Алексея Баскаева и министра промышленности и торговли республики Мурата Аргунова, пишет NewsTracker.

По словам министра, в этом году будет подана заявка на участие в программе модернизации системы общественного транспорта. В случае одобрения в 2022-м город получит десять троллейбусов автономного хода.

Сейчас автопарк общественного транспорта столицы республики включает 38 автобусов и 28 троллейбусов. Обновление проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».