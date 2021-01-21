Отстраненный глава КС Украины призвал Зеленского разблокировать работу суда

Отстраненный от должности глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий попросил президента Украины Владимира Зеленского разблокировать работу суда и созвать с этой целью заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом он сообщил в письме, опубликованном на сайте Конституционного суда.

«Прошу неотложно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы Конституционного суда Украины и устранения противоправных препятствий, созданных работниками госохраны для выполнения судьями Конституционного суда Украины своих должностных полномочий», — говорится в документе.

Судья также попросил принять меры по привлечению к ответственности работников госохраны, которые не пускали его 30 декабря на рабочее место — тогда ему удалось пройти только по пропуску посетителя.

Ранее, 19 января, Государственное бюро расследований Украины заявило, что Тупицкий имеет статус подозреваемого в деле о подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

В ответ Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру, чтобы ему его присвоили.

«У меня нет статуса подозреваемого в каком-либо уголовном деле… Прошу вас (генпрокурора. — Ред.) при наличии законных оснований в предусмотренном законом порядке сообщить мне о подозрении в совершении уголовных правонарушений… Готов прийти для участия в соответствующем процессуальном действии (сообщении мне о подозрении)», — говорится в заявлении Тупицкого на сайте Конституционного суда.

В октябре прошлого года КС Украины признал неконституционными ряд положений украинской антикоррупционной реформы, проведенной по требованию МВФ. В частности, суд решил отметить статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Это вызвало возмущение Киева. Политики отмечали, что решение вызовет недовольство со стороны ЕС и может привести к снижению поддержки Украины.

В офисе украинского президента заявили об угрозе нацбезопасности, Зеленский предложил прекратить полномочия судей и признать решение суда ничтожным. Зеленский также предложил вернуть редакции закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавшие до решения КС, и созвал срочное заседание СНБО.

Конституционный суд Украины счел указ Зеленского не соответствующим основному закону, подчеркнув, что президент «вышел за пределы своих конституционных полномочий».

Тупицкий же увидел в законопроекте Зеленского попытку конституционного переворота.

В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.