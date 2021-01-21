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Руководитель итальянского регулятора назвал «Спутник V» умным препаратом

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — умный препарат. Об этом в четверг, 21 января, заявил иностранным журналистам председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу.

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«Ее (вакцину «Спутник V». — Ред.) можно назвать умным препаратом, в котором используются два типа аденовируса. Это известная, хорошо изученная практика», — приводит ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что российские и китайские вакцины имеют право на полноценную оценку. В то же время, по его словам, применение российских препаратов в Италии возможно только в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее в этот же день стало известно, что процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию созданной в России вакцины «Спутник V», Всемирная организация здравоохранения запустит 22 января.

Кроме того, 21 января глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что ряд европейских стран интересуется российской вакциной «Спутник V» и ее производство обсуждается с Германией.

Несколько дней назад итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что не наблюдал у себя каких-либо побочных эффектов после вакцинации.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса.

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