Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что вопрос о возвращении региона военным путем не стоит, поскольку эту проблему можно решить и санкциями.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не всё прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», — сказал Кравчук украинской газете «Вести» в четверг, 21 января.

Он усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем, «по крайней мере в ближайшее время».

Политик считает, что решить конфликт в Донбассе можно лишь политическим и дипломатическим путем.

Ранее, 12 января, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в интервью Politeka, что план совместных шагов для трехсторонней контактной группы, который подготовила украинская сторона, является «золотым мостом» для России, чтобы уйти из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.

В сентябре источники в МИД России заявили, что отказ Киева прописывать в конституции страны особый статус юго-востока Украины, как того требуют Минские соглашения, означает нежелание достигнуть нормального урегулирования ситуации в регионе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав Российской Федерации.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

Кроме того, с 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

В отношении России страны Евросоюза ввели санкции в 2014 году из-за воссоединения с Крымом и ситуации на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Москва ввела контрсанкции. 17 декабря 2020 года ЕС продлил экономические санкции против Москвы до 31 июля 2021 года.