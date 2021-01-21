В Татарстане возбудили первое уголовное дело из-за призывов к протестам

В Республике Татарстан возбудили первое уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам 23 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в четверг, 21 января.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорится в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»).

Наказание по этой статье УК может быть в виде заключения на срок до двух лет либо принудительных работ на тот же срок.

Ранее в этот же день первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января. По его словам, ведомство будет привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в митингах.

Кроме того, Роскомнадзор 21 января сообщил, что привлечет к ответственности социальные сети, которые будут публиковать материалы с призывами принимать участие в несанкционированных акциях.

В Генеральной прокуратуре России также потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января.