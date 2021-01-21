Тело погибшего рыбака обнаружили на озере в Мурманской области

Неподалеку от Туломы (Мурманская область) спасатели обнаружили тело рыбака, погибшего на озере Рыстлысвочьяврыш. Об этом сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд (РПСО).

Тело мужчины было найдено примерно в 10 км от поселка. Спасателям пришлось использовать снегоходы, чтобы добраться до места, уточняет ИА FlashNord.

Совместно со спасателями территорию осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Тело рыбака было доставлено в Тулому, где судмедэксперты выясняют точную причину его гибели.

20 января в Карелии под лед Ладожского озера провалился мужчина. Он погиб. По словам местных жителей, еще утром лед достаточной толщины уходил далеко за горизонт от мыса Ристиниеми в Питкярантском районе. Однако шквалистый ветер поднял волну, которая проломила лед, на котором находились рыбаки.